На Крещение в рязанских храмах не будет жестких ограничений

Вопрос об ограничениях прокомментирвал митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он отметил, что решается вопрос о раздаче рязанцам воды в уже подготовленных тарах «там, где это возможно».

На Крещение, 19 января, в рязанских храмах не будет жестких ограничений. Об этом в эфире Рязанского епархиального радио сообщил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

«Мы не планируем каких-то особых ограничений. Конечно, мы ограничиваем проявления церковной жизни. Что касается освящения воды и прочих вещей, мы не планируем существенных ограничений. Сотрудники, которые будут воду раздавать, будут экипироваться соответствующим образом», — сказал Марк.

Он отметил, что решается вопрос о раздаче рязанцам воды в уже подготовленных тарах «там, где это возможно».

«Что касается водоемов, это зависит больше не от нас, а от санитарных служб и МЧС», — добавил митрополит.