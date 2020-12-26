Минздрав одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет

Минздрав одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет. Таким образом, пожилые люди теперь смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Теперь вакцина «Спутник» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше.

«Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала « Россия 24 ».

Он добавил, что клинические исследования подтвердили безопасность и эффективность препарата.