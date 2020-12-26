\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
Вск, 27
-7°
Пнд, 28
-11°
ЦБ USD 73.69 -1.15 26/12
ЦБ EUR 89.87 -1.48 26/12
Нал. USD 73.41 / 75.5 19:54
Нал. EUR 89.57 / 90.99 16:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работ...
Каждый из нас, посещая поликлинику, сталкивался с вопро...
24 декабря 2020 16:53
4 333
Какова Рязань на вкус? Блюда региональной кухни приготовили и продегус...
В Рязани состоялась презентация федерального проекта «Г...
24 декабря 15:23
5 433
Обзор 11-го тура Ночной Хоккейной Лиги в первой группе «40+»
Обзор 11-го тура Ночyой Хоккейной Лиги в первой группе...
24 декабря 14:32
4 353
Всегда при деньгах. Как правильно пользоваться кредитной картой?
Карта может стать не просто платежным средством, а исто...
24 декабря 11:56
4 590
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Минздрав одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет
Минздрав одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для людей старше 60 лет. Таким образом, пожилые люди теперь смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Теперь вакцина «Спутник» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше.

«Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что клинические исследования подтвердили безопасность и эффективность препарата.