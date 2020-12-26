Любимов передал 10-летней рязанке подарок от президента

Любимов передал девочке ноутбук в рамках акции «Елка желаний». Он написал об этом на странице «ВКонтакте».

Губернатор Николай Любимов передал 10-летней Вике Задоровой подарок от президента Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил на странице «ВКонтакте».

Любимов передал девочке ноутбук в рамках акции «Елка желаний».

«Вике Задоровой 10 лет, она живет в Рязани, любит рисовать и лепить. После окончания 4 класса девочка из-за болезни будет переведена на домашнее обучение. Вика мечтала о ноутбуке для занятий и рисования. С удовольствием исполнил ее желание», — написал губернатор.