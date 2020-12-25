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Выплаты работникам «Автоколонны 1310» перенесли на следующий год
Начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно сообщил, что сейчас из общей задолженности в 11 миллионов 600 тысяч рублей уже выплачено более 8 миллионов. Чтобы перейти к погашению оставшейся задолженности, необходимо заплатить налог на доход физических лиц в размере 5 миллионов рублей.

Оставшиеся выплаты бывшим работникам «Автоколонны 1310» перенесли на начало 2021 года. Об этом стало известно на заседании Рязанской гордумы в четверг, 24 декабря.

Начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно сообщил, что сейчас из общей задолженности в 11 миллионов 600 тысяч рублей уже выплачено более 8 миллионов. Чтобы перейти к погашению оставшейся задолженности, необходимо заплатить налог на доход физических лиц в размере 5 миллионов рублей.

«В настоящий момент происходит реализация имущества, все денежные средства поступают в счет погашения налога. Как только налоги в размере 5 миллионов рублей будут закрыты, задолженность перед работниками будет погашена. Думаю, в начале следующего года эти расчеты будут произведены. Других законных способов погашения задолженности раньше нет», — отметил Андрей Михно.

Напомним, экс-сотрудники «Автоколонны 1310» вышли на одиночные пикеты у мэрии. Они требовали выплатить им долг по зарплате. Ранее сообщалось, что оставшуюся задолженность бывшим сотрудникам рязанской автоколонны выплатят до конца 2020 года.