Врио ректора РГАТУ поздравил рязанцев с наступающим Новым годом

В РГАТУ отметили, что университет является лидером подготовки сельскохозяйственных и научных кадров, научно-технологического обеспечения АПК Рязанской области более 70 лет.

Врио ректора РГАТУ Сергей Борычев поздравил рязанцев с наступающим Новым годом. В поздравлении руководитель вуза отметил, что год был непростым для РГАТУ.

«Университету пришлось включиться в жизнь изменившегося мира в кратчайшие сроки. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что мы с честью выдержали испытание», — говорится в сообщении.

В РГАТУ отметили, что университет является лидером подготовки сельскохозяйственных и научных кадров, научно-технологического обеспечения АПК Рязанской области более 70 лет.

«Вобрав в себя все передовое и прогрессивное, сохраняя лучшие традиции российского образования, университет, как и прежде, остается востребованным у выпускников школ и колледжей. Приобретенные здесь знания — бесценный капитал, а диплом вуза — гарантия качественного образования, трудоустройства, залог успеха и благополучия», — добавили в вузе.

«Дорогие рязанцы, уважаемые коллеги! Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем с вами в новый год с надеждой и верой в лучшее будущее. Пусть наступающий 2021 год войдет в наш общий дом с добром, будет щедрым на удачу, а успех станет очередной ступенькой на пути к новым победам», — отметил в поздравлении Сергей Борычев.

Он пожелал провести новогодние праздники в кругу семьи и друзей.

«Чтобы все загаданные желания обязательно сбылись. Чтобы в ваших домах царили мир и благополучие. Чтобы жизнь каждого была наполнена любовью, радостью и теплотой. Здоровья, счастья и уверенности в своих силах в наступающем 2021-м году», — заключил врио ректора РГАТУ.