РЗН. инфо публикует момент смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области

РЗН. инфо публикует момент смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области. На кадрах видно, что инциндент произошел в 3:39. Автобус плавно пересек сплошную линию, выехал на скорости на обочину и перевернулся.

РЗН.инфо публикует момент смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области.

На кадрах видно, что инциндент произошел в 3:39. Автобус плавно пересек сплошную линию, выехал на скорости на обочину и перевернулся.

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. В ДТП погибли трое пассажиров и водитель.

По данным оперштаба, в больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Некоторых пострадавших доставит в Рязань санавиация.