В субботу в Рязанской области потеплеет до нуля
Ночью снег, местами сильный, местами метель, на дорогах местами снежные заносы. Днем небольшой, местами умеренный снег.
В субботу, 26 декабря, в Рязанской области потеплеет до нуля. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Температура воздуха ночью -9, -4 градуса, днем -5, 0 градусов.
Ночью снег, местами сильный, местами метель, на дорогах местами снежные заносы.
Днем небольшой, местами умеренный снег.
Ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 17 метров в секунду.