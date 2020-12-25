В Сасовском районе мужчина погиб в аварии с грузовиком

По предварительной информации, 38-летний житель Оренбургской области на Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость движения и не учел безопасную дистанцию, из-за чего его машина врезалась в ехавший впереди грузовик Iveco.

В Сасовском районе мужчина погиб в аварии с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло в пятницу, 25 декабря, примерно в 4:20 на 411 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 38-летний житель Оренбургской области на Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость движения и не учел безопасную дистанцию, из-за чего его машина врезалась в ехавший впереди грузовик Iveco.

За рулем второй машины был 43-летний житель Челябинской области.

41-летний пассажир Hyundai погиб на месте.