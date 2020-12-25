В Рязанской области обновился суточный рекорд по COVID-19

В России за сутки выявили 29 018 заразившихся (2 992 706), выздоровели 27 397 человек (2 398 254), умерли 563 пациента (53 659).

В Рязанской области обновился суточный рекорд по COVID-19. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе зарегистрировали 140 случаев заражения (всего 17 319), вылечились 135 пациентов (15 819), умерли двое (141).

В России за сутки выявили 29 018 заразившихся (2 992 706), выздоровели 27 397 человек (2 398 254), умерли 563 пациента (53 659).