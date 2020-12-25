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В Рязани на три дня изменится движение общественного транспорта
В Рязани 26, 27, 28 декабря будет проводиться ремонт на железнодорожном переезде на улице Военных автомобилистов. Из-за этого изменится движение некоторых номеров общественного транспорта.

В Рязани из-за ремонта на железнодорожном переезде на улице Военных автомобилистов, который будет проводиться 26, 27 и 28 декабря с 23:00 до 7:00, изменится движение некоторых номеров общественного транспорта.

Автобусы №20 26 декабря отправятся от остановки «поселок Мехзавода» в 05:30, 05:50, 06:44, а 27 декабря в 05:30, 06:17. Они проедут по улице Военных Автомобилистов, Михайловскому шоссе, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении. Далее они проедут по своему маршруту: от остановки «Октябрьский городок» в 06:10, 06:30, 27 декабря в 06:39 и далее по своему маршруту.

Маршрутки №77М2 на участке пути между остановками «Автомобильный институт» и «улица Вокзальная» автобусы проследуют по улице Военных Автомобилистов, Михайловскому шоссе, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении, и далее по своему маршруту. Маршрутки №62М2 при движении в сторону поселка Мехзавода проследуют до остановки «Октябрьский городок», а далее в обратном направлении.