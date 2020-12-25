В Рязани изменится движение маршрутки №99
Конечной остановкой маршрута №99М2 «ТЦ «Зельгрос» — поселок Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»)" станет «железнодорожная станция Лесок». Протяженность маршрута будет составлять 24,3 километра.
С 26 декабря в Рязани изменится движение маршрутки №99. Об этом сообщил
Конечной остановкой маршрута №99М2 «ТЦ «Зельгрос» — поселок Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»)" станет «железнодорожная станция Лесок». Протяженность маршрута будет составлять 24,3 километра.
«Изменения схемы движения позволят улучшить транспортную доступность поселков Агропром, Соколовка и железнодорожной станции «Лесок»», — отметили в сообщении.