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В России отменили досрочный ЕГЭ в 2021 году
В России школьники не будут сдавать ЕГЭ досрочно из-за рисков распространения коронавируса. Тем выпускникам, которые хотят получить диплом о средне-специальном образовании, достаточно сдать Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

В России школьники не будут сдавать ЕГЭ досрочно из-за рисков распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Основной этап ЕГЭ пройдет очно. Он начнется 31 мая 2021 года. Завершат сдачу ЕГЭ школьники 2 июля 2021 года. Однако сдавать единый экзамен придется лишь тем, кто решил поступать в вуз. Тем выпускникам, которые хотят получить диплом о средне-специальном образовании, достаточно сдать Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Его планируют провести с24 по 28 мая.

Кроме того, школьникам не обязательно сдавать ЕГЭ по математике базового уровня. Его выбирают те выпускники, что поступают по гуманитарным направлениям либо и вовсе не подают документы в вуз.