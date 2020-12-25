В полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Рязанью
Авария произошла в пятницу, 25 декабря, примерно в 9:00, в Рязанском районе на 204 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 26-летний житель Саратовской области на Chevrolet Tahoe сбил 59-летнего мужчину.
Пресс-служба рязанского УМВД сообщила подробности смертельного ДТП около Турлатова. Авария произошла в пятницу, 25 декабря, примерно в 9:00, в Рязанском районе на 204 километре трассы М-5 «Урал».
По предварительной информации, 26-летний житель Саратовской области на Chevrolet Tahoe сбил 59-летнего мужчину. Тот переходил дорогу в неположенном месте.
Пешеход погиб.