В полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Рязанью

Авария произошла в пятницу, 25 декабря, примерно в 9:00, в Рязанском районе на 204 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 26-летний житель Саратовской области на Chevrolet Tahoe сбил 59-летнего мужчину.