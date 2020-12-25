В Новомичуринске неизвестный сбил девушку на «зебре» и скрылся

ДТП произошло в пятницу, 25 декабря, в 7:47 у перекрестка улиц Волкова и Строителей. «Водитель наехал на меня на большой скорости и даже не остановился», — рассказала пострадавшая.

В Новомичуринске неизвестный сбил девушку на «зебре» и скрылся. Об этом сообщает издательство «Пресса».

ДТП произошло в пятницу, 25 декабря, в 7:47 у перекрестка улиц Волкова и Строителей.

«Водитель наехал на меня на большой скорости и даже не остановился», — рассказала пострадавшая.

Девушка обратилась в поликлинику с травмами, ей назначили стационарное лечение.

Известно, что легковая машина ехала в сторону больницы. Полиция ищет нарушителя и очевидцев.