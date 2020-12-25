В Москве при задержании преступник покончил с собой

В Москве при задержании преступник выбросился из окна. По информации полиции, он был уроженцем Сахалинской области.

В Москве при задержании преступник выбросился из окна. Об этом в пятницу, 25 декабря сообщили РИА Новости .

«Днем 24 декабря мужчина, Гусейнов Ризван, находившийся в федеральном розыске, выпрыгнул из окна седьмого этажа при попытке задержания полицией. В розыске находился по статье 162 (разбой). Доставлен в больницу, умер в реанимации», — рассказали в правоохранительных органах.

По информации полиции, преступник был уроженцем Сахалинской области.