В Михайловском районе машину «расплющило» в аварии с «КамАЗом»

ДТП произошло в четверг, 24 декабря, примерно в 16:30 на 230 километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, «КамАЗ» по касательной столкнулся с грузовиком MAN, а затем врезался в ехавший по «встречке» Volkswagen Transporter.