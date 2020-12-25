В Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что январские праздники не станут сокращать в счет выходного 31 декабря. Напомним, что ранее Владимир Путин призвал глав регионов объявить последний день года выходным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что январские праздники не станут сокращать в счет выходного 31 декабря. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщило РИА Новости.

«Их и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то правительство будет рассматривать исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет», —уточнил Песков.

Напомним, что ранее Владимир Путин призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным. В Рязанской области последний день уходящего года также объявили нерабочим.