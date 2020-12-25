В Екатеринбурге неизвестный застрелил водителя маршрутки и скрылся

В Екатеринбурге неизвестный застрелил 44-летнего водителя маршрутки и скрылся. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В Екатеринбурге неизвестный застрелил 44-летнего водителя маршрутки и скрылся. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Во время преступления автомашина была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался», — говорится в сообщении. Водитель маршрутки занимался индивидуальным предпринимательством.

Он возил рабочих из Екатеринбурга в город Березовский и обратно. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство» .