Участок трассы в Скопинском районе обработали за три часа до смертельного ДТП

По информации организации, дорога была обработана в 0:10 (по московскому времени). ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе.

Участок трассы в Скопинском районе, где произошло смертельное ДТП, обработали за три часа до аварии. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

По информации организации, дорога была обработана в 0:10 (по московскому времени).

«Вся техника подрядчика оснащена средствами навигации системы ГЛОНАСС и путь каждой дорожной машины зафиксирован. В настоящее ведется расследование, в ходе которого будут установлены причины ДТП», — отметили в сообщении.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.