Следователи опубликовали видео из автобуса, попавшего в ДТП в Скопинском районе

По факту произошедшего организована доследственная проверка. По ее результатам примут законное и обоснованное процессуальное решение.

Следователи опубликовали видео из автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Скопинском районе. Ролик появился на YouTube-канале СК РФ.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Погибли один из водителей и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Список пострадавших здесь.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.