Скончался рязанский профессор математики Терехин

Михаил Терехин — известный в стране ученый в области теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Он преподавал в РГУ имени Есенина.

Скончался профессор математики Михаил Терехин. Ему было 86 лет, сообщила пресс-служба РГУ имени Есенина, где преподавал рязанец.

Терехин — известный в стране ученый в области теории обыкновенных дифференциальных уравнений.

Мужчина родился в 1934 году в деревне Алехино Ермишинского района. Имел ученую степень доктора физико-математических наук, был членом Российской Академии Естествознания и Российской Академии естественных наук.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью имени Лейбница.