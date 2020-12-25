С нового года в Рязани вновь введут «дистанционку» в школах
Речь идет только 5 и 6 классах школ Рязани. С 11 по 24 января учащиеся этих классов станут заниматься удаленно.
С нового года в Рязани вновь введут «дистанционку» в школах. Соответсвующие распоряжение губернатора Николая Любимова (№460) опубликовали в пятницу, 25 декабря.
Речь идет только 5 и 6 классах школ Рязани. С 11 по 24 января учащиеся этих классов станут заниматься удаленно.
Ранее в областном центре уже вводили «веерную форму обучения».