Рязанские автоинспекторы обратились к водителям из-за надвигающегося циклона «Грета»

В регионе ожидаются метель, снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер. Водителей призвали быть крайне аккуратными, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию между машинами и не превышать скорость.

В пятницу, 25 декабря, рязанские автоинспекторы обратились к водителям из-за надвигающегося циклона «Грета». В регионе ожидаются метель, снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер.

Водителей призвали быть крайне аккуратными, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию между машинами и не превышать скорость. Инспекторы напомнили, что в непогоду следует включать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада — максимально снижать скорость.

Автолюбителям посоветовали внимательно относиться к своему самочувствию и в случае недомогания пересесть на общественный транспорт.

«Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции Рязанской области. Наши сотрудники готовы предпринять все оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — добавили автоинспекторы.