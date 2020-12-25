Рязанку задержали за чернобыльские выплаты в 28 тысяч

В Рязани полицейские задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве при получении чернобыльских выплат. Против рязанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2.

В Рязани полицейские задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве при получении чернобыльских выплат. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

Женщина приобрела дом в одном из сел Старожиловского района. Эта территория находится в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. В связи с этим женщина получала социальные выплаты. Однако, как выяснили сотрудники полиции, проживала она в Рязани. Таким образом, женщина незаконно получила социальные выплаты на сумму 28 тысяч рублей.

Против рязанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 (Мошенничество при получении выплат). Теперь ей грозит штраф в 120 тысяч рублей, два года тюрьмы или два года принудительных работ, или четырехмесячный арест.