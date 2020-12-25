Рязанец выиграл в конкурсе фермеров машину

Рязанский фермер Евгений Гусев выиграл автомобиль в конкурсе для механизаторов «Ставим рекорды». В нем поучаствовали около тысячи предприятий из двадцати регионов России.

Рязанский фермер Евгений Гусев выиграл автомобиль в конкурсе для механизаторов «Ставим рекорды». Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Конкурс провел завод «Рстсельмаш». В нем поучаствовали около тысячи предприятий из двадцати регионов России. Тридцать победителей конкурса, в том числе и Евгений Гусев, получили в награду автомобиль LADA. Рязанец отметил, что достичь рекордных показателей ему удалось благодаря хорошей работе сельскохозяйственных машин.

«Достойная и надежная техника Ростсельмаш — хорошее подспорье в нашем деле», — поделился Гусев.