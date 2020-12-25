Рязанец оплатил долги после ареста машины

Общая сумма долгов по налогам составила 30 тысяч рублей. Он не оплачивал их с октября 2010 года.

У жителя поселка Лесной накопились долги, из-за которую у него арестовали автомобиль. Об этом сообщила пресс-служьа регионального управления ФССП.

Общая сумма долгов по налогам составила 30 тысяч рублей. Он не оплачивал их с октября 2010 года. Приставы арестовали у должника автомобиль Huyndai Matrix 2004 года выпуска, предварительно оценив его в 30 тысяч рублей.

Он погасил долги на следующий день, так как не хотел оставлять машину у приставов.