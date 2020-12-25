Рязанцев предупредили о приближении циклона «Грета»
Утром и днем возможны снег, местами сильный, метель с ухудшением видимости до 200-500 метров, в отдельных районах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.
В пятницу, 25 декабря, рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредепреждение. В регионе ожидается усиление южного ветра порывами 13-18 метров в секунду.
Утром и днем возможны снег, местами сильный, метель с ухудшением видимости до 200-500 метров. В отдельных районах - мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.
На дорогах гололедица, местами снежные заносы.