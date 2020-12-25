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Россиянин обменял скрепку на земельный участок
Житель города Ангарска Иркутской области обменял скрепку на земельный участок площадью девять соток, сыграв в знаменитую игру «Махнемся не глядя». Игрок ведет аккаунт в социальной сети и меняется вещам в формате интернет-шоу.

Житель города Ангарска Иркутской области обменял скрепку на земельный участок площадью девять соток, сыграв в знаменитую игру «Махнемся не глядя». Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил телеканал «Звезда».

Сначала мужчина обменял скрепку на коробку карандашей, затем на аккумулятор, а его — на радиосистему с микрофонами. Таким же образом в руки игрока попала игровая приставка. Ее то он и поменял на участок в Иркутской области. По словам мужчины, сейчас он планирует поменять землю на квартиру или дом для себя и своей семьи.

Отметим, что игрок ведет аккаунт в социальной сети и меняется вещам в формате интернет-шоу.