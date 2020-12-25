Работодателю не станут сообщать о помещении сотрудника в вытрезвитель

Работодателю не станут сообщать, если его сотрудника поместят в вытрезвитель. Законом не предусмотрено.

Работодателю не станут сообщать, если его сотрудника поместят в вытрезвитель. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказал РИА Новости первый замглавы социального комитета Валерий Рязанский.

«Законом это не предусмотрено», — заявил Рязанский.

Напомним, что Госдума приняла закон о восстановлении с 1 января 2021 года вытрезвителей на базе частных организаций в России.