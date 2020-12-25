Прокуратура Рязанской области взяла на контроль проверку смертельного ДТП с автобусом

На месте аварии работает Скопинский межрайонный прокурор Ольга Ткачева. Она координирует действия правоохранительных органов при проведении оперативно-следственных мероприятий.

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль проверку смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба ведомства.

На месте аварии работает Скопинский межрайонный прокурор Ольга Ткачева. Она координирует действия правоохранительных органов при проведении оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Часть трассы после аварии перекрыли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четверо, пострадали 13 человек.

После аварии в МЧС открыли горячую линию.

Появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.