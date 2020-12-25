Появились фото автобуса, попавшего в смертельную аварию в Рязанской области

Рязанский следком опубликовал фотографии автобуса, попавшего в смертельную аварию в Рязанской области. В ДТП погибли трое пассажиров и водитель. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

Рязанский следком опубликовал фотографии автобуса, попавшего в смертельную аварию в Рязанской области. В ДТП погибли трое пассажиров и водитель. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

По данным оперштаба, в больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Некоторых пострадавших доставит в Рязань санавиация.

Следователи начали проверку.

Часть трассы после аварии перекрыли.

Ранее появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.

В МЧС открыли горячую линию.