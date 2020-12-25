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Появилась новая версия убийства девушки-хореографа в Москве
Появилась новая версия убийства известного хореографа Натальи Прониной. По версии следствия, убийство девушки могло быть заказным.

Появилась новая версия убийства известного хореографа Натальи Прониной. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил Telegram-канал Life Shot.

По версии следствия, убийство девушки могло быть заказным. Появилась информация, что в свободное от танцев время Наталья оказывала интимные услуги в дорогом салоне. Ее клиентами были обеспеченные люди. Убийство могло быть связанно с этой работой девушки.

Напомним, что 23 декабря примерно в 22.30 неизвестный застрелил Наталью Пронину около подъезда дома на улице Профсоюзной. Женщина скончалась в реанимации.