Пострадавшего во время катания на ватрушке подростка доставили в Рязань на вертолете

17-летний юноша катался на привязанной к машине ватрушке и получил серьезную травму и сотрясение мозга.

Пострадавшего во время катания на ватрушке подростка доставили из Шацка в Рязань на вертолете. Об этом сообщает региональный минздрав.

17-летний юноша катался на привязанной к машине ватрушке и получил серьезную травму и сотрясение мозга. Его доставили в Шацкую межрайонную больницу, а оттуда санавиацией в Рязань. Во время полета специалисты использовали вакуумный матрас. Это устройство помогает зафиксировать переломы и согревает пострадавшего.

Подростка лечат в ОДКБ.