Под Рязанью внедорожник насмерть сбил мужчину
ДТП произошло в пятницу, 25 декабря, около 9:00 около Турлатова. Мужчина пытался перейти трассу М-5 «Урал» в неположенном месте. «Пешеход продолжал свой путь, несмотря на гудки машин и предупреждающие крики людей, стоявших на остановке», — рассказывает «Пресса».
Под Рязанью внедорожник насмерть сбил мужчину. Об этом
ДТП произошло в пятницу, 25 декабря, около 9:00 около Турлатова. Мужчина пытался перейти трассу М-5 «Урал» в неположенном месте.
«Пешеход продолжал свой путь, несмотря на гудки машин и предупреждающие крики людей, стоявших на остановке», — рассказывает «Пресса».
Мужчину насмерть сбил Chevrolet Tahoe с номерами 64 региона.
Полицейские будут устанавливать скорость машины, а также наличие или отсутствие алкоголя в крови как у водителя внедорожника, так и у погибшего.
Позже в полиции рассказали подробности ДТП.