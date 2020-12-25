Под Рязанью внедорожник насмерть сбил мужчину

ДТП произошло в пятницу, 25 декабря, около 9:00 около Турлатова. Мужчина пытался перейти трассу М-5 «Урал» в неположенном месте. «Пешеход продолжал свой путь, несмотря на гудки машин и предупреждающие крики людей, стоявших на остановке», — рассказывает «Пресса».

Под Рязанью внедорожник насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает издательство «Пресса».

ДТП произошло в пятницу, 25 декабря, около 9:00 около Турлатова. Мужчина пытался перейти трассу М-5 «Урал» в неположенном месте.

«Пешеход продолжал свой путь, несмотря на гудки машин и предупреждающие крики людей, стоявших на остановке», — рассказывает «Пресса».

Мужчину насмерть сбил Chevrolet Tahoe с номерами 64 региона.

Полицейские будут устанавливать скорость машины, а также наличие или отсутствие алкоголя в крови как у водителя внедорожника, так и у погибшего.

Позже в полиции рассказали подробности ДТП.