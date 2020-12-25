\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
-8°
Сбт, 26
Вск, 27
-7°
ЦБ USD 73.69 -1.15 26/12
ЦБ EUR 89.87 -1.48 26/12
Нал. USD 73.65 / 75.5 15:04
Нал. EUR 89.72 / 90.45 16:23
Новости
Коронавирус
Публикации
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работ...
Каждый из нас, посещая поликлинику, сталкивался с вопро...
Вчера 16:53
2 243
Какова Рязань на вкус? Блюда региональной кухни приготовили и продегус...
В Рязани состоялась презентация федерального проекта «Г...
Вчера 15:23
3 092
Обзор 11-го тура Ночной Хоккейной Лиги в первой группе «40+»
Обзор 11-го тура Ночyой Хоккейной Лиги в первой группе...
Вчера 14:32
2 277
Всегда при деньгах. Как правильно пользоваться кредитной картой?
Карта может стать не просто платежным средством, а исто...
Вчера 11:56
2 504
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Перевозчик: смертельное ДТП с автобусом в Рязанской области произошло из-за ветра и гололеда
В компании утверждают, что спецтехника стала посыпать дорогу специальными смесями только после ДТП. Причем, за короткий промежуток времени это сделали несколько раз.

Компания «Диана-Тур», которой принадлежит автобус, попавший в ДТП в Рязанской области, заявила «Новостям Волгограда», что авария произошла из-за ветра и гололеда.

Представитель перевозчика рассказал, что за несколько минут до ДТП по этому участку ехал другой автобус компании. Водитель предупредил коллег о гололеде и сильном боковом ветре.

В «Диане-Тур» уточнили, что автобус был технически исправен. Перевозчик предполагает, что его снесло ветра. Отмечается, что подобное случилось с таким же автобусом в марте в Тамбовской области.

В компании также утверждают, что спецтехника стала посыпать дорогу специальными смесями только после ДТП. Причем, за короткий промежуток времени это сделали несколько раз.

Ранее дорожники заявляли, что ночью на этом участке трассе дежурили три машины для обработки дороги.

ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем. Погибли один из водителей и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь, погибших — тут.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.