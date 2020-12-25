Перевозчик: смертельное ДТП с автобусом в Рязанской области произошло из-за ветра и гололеда

В компании утверждают, что спецтехника стала посыпать дорогу специальными смесями только после ДТП. Причем, за короткий промежуток времени это сделали несколько раз.

Компания «Диана-Тур», которой принадлежит автобус, попавший в ДТП в Рязанской области, заявила « Новостям Волгограда », что авария произошла из-за ветра и гололеда.

Представитель перевозчика рассказал, что за несколько минут до ДТП по этому участку ехал другой автобус компании. Водитель предупредил коллег о гололеде и сильном боковом ветре.

В «Диане-Тур» уточнили, что автобус был технически исправен. Перевозчик предполагает, что его снесло ветра. Отмечается, что подобное случилось с таким же автобусом в марте в Тамбовской области.

В компании также утверждают, что спецтехника стала посыпать дорогу специальными смесями только после ДТП. Причем, за короткий промежуток времени это сделали несколько раз.

Ранее дорожники заявляли, что ночью на этом участке трассе дежурили три машины для обработки дороги.

ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем. Погибли один из водителей и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь, погибших — тут.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.