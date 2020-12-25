Опубликованы фото ликвидации последствий на месте смертельного ДТП в Скопинском районе

Автобус, попавший в ДТП, остался без лобового стекла. Транспортное средство перевернулось на бок.

В официальном Telegram-канале «Рязанская область» опубликовали фото ликвидации последствий на месте смертельного ДТП в Скопинском районе.

Автобус, попавший в ДТП, остался без лобового стекла. Транспортное средство перевернулось на бок.

ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Погибли один из водителей и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Список пострадавших здесь.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.