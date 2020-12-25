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Оперштаб: 73 рязанца с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
В больницах лечат 614 пациентов с COVID-19. При этом, 37 человек не могут дышать самостоятельно, их подключили к аппаратам ИВЛ.

В пятницу, 25 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в больницах лечат 614 пациентов с COVID-19. Из них 73 человека находятся в тяжелом состоянии.

37 человек не могут дышать самостоятельно, их подключили к аппаратам ИВЛ.

Состояние 85 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 456 пациентов — средней степени тяжести.

Отмечается, что среди «ковидных» пациентов больниц пятеро детей.