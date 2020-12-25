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Николай Любимов отреагировал на смертельную аварию с автобусом
Глава региона на своей странице в соцсети написал, что пострадавшим помогают лучшие врачи. Рязанский губернатор напомнил, что жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей.

Николай Любимов отреагировал на смертельную аварию с автобусом. Глава региона на своей странице в соцсети написал, что пострадавшим помогают лучшие врачи.

Рязанский губернатор напомнил, что жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут). Всех пострадавших доставили в рязанские больницы.

«Ситуацию держим на контроле, — подчеркнул глава региона. — Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии».

Любимов призвал быть аккуратнее на дорогах.

«Терпения и сил семьям и скорейшего выздоровления пострадавшим», — пожелал политик.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Фото рязанского СУ СКР