Названо неожиданное последствие новых запретов для курильщиков в России

Запрет на курение может только сильнее привлечь внимание детей к табаку. По последним данным, сейчас они пробуют сигареты в 11 лет.

Запрет на курение может только сильнее привлечь внимание детей к табаку. Об этом рассказал исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, в 2012 году курить россияне начинали с 13 лет. По последним данным, сейчас дети пробуют сигареты в 11 лет.

«Это омоложение тех, кто впервые прикасается к табаку, происходит именно потому, что мы их [детей] раскочегарили на эту тему», — считает Лоскутов. Запреты вызывают желание бросить курить только у 10% россиян.

«Остальные — это вполне сознательные курильщики, которые курили и будут продолжать курить», — заявил он.

Он заметил, что курящим и некурящим людям следует договориться без запретов.