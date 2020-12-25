На выезде из Песочни произошло ДТП

На перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии столкнулись Lada Priora и Citroen. По словам очевидца, Priora быстро ехала со стороны улицы Новоселов и не успела затормозить.

В пятницу, 25 декабря, на выезде из Песочни произошло ДТП. На перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии столкнулись Lada Priora и Citroen.

По словам очевидца, Priora быстро ехала со стороны улицы Новоселов и не успела затормозить.

Напомним, движение в городе осложнено: из-за снегопада Рязань встала в девятибалльных пробках.