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На Ряжском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавший
Авария случилась примерно в 6:35 у дома №14-а по Ряжскому шоссе. По предварительной информации, 26-летний рязанец на Ford Focus врезался в ехавший в попутном направлении грузовик Mercedes-Benz Actros, а затем — в другой Ford Focus.

В пятницу, 25 декабря, Ряжском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавший, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария случилась примерно в 6:35 у дома №14-а по Ряжскому шоссе. По предварительной информации, 26-летний рязанец на Ford Focus врезался в ехавший в попутном направлении грузовик Mercedes-Benz Actros, а затем — в другой Ford Focus.

За рулем второй легковой машины был 62-летний житель Рязанского района. Мужчина получил травмы, ему оказали медпомощь.