На место смертельной аварии с автобусом в Рязанской области выехали волгоградские эксперты

Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли один из водителей и трое пассажиров.

На место смертельной аварии с автобусом в Рязанской области выехали специалисты комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли один из водителей и трое пассажиров.

В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь.

Следователи начали проверку. Рязанский следком опубликовал фотографии автобуса, попавшего в смертельную аварию в Рязанской области.

Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика после смертельного ДТП в Рязанской области. Часть трассы после аварии перекрыли

Ранее появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.

В МЧС открыли горячую линию.

Фото рязанского следкома