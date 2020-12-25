На федеральной трассе открыли движение после смертельной аварии в Рязанской области

На участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе открыли движение после смертельной аварии в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба «ФКУ Упрдор Москва-Волгоград».
Часть дороги временно перекрывали.
На месте происшествия работают представители подрядчика, ответственные за содержание участка трассы, а также сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой.
Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.
Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли один из водителей и трое пассажиров.
В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь.
Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика.
Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.