На федеральной трассе открыли движение после смертельной аварии в Рязанской области

Часть дороги временно перекрывали. На месте происшествия работают представители подрядчика, ответственные за содержание участка трассы, а также сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой.

На участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе открыли движение после смертельной аварии в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба «ФКУ Упрдор Москва-Волгоград».

Часть дороги временно перекрывали.

На месте происшествия работают представители подрядчика, ответственные за содержание участка трассы, а также сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой.

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли один из водителей и трое пассажиров.

В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика.

Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.