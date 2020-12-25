Мурашко созвонился с Любимовым после смертельной аварии с автобусом

Утром в пятницу, 25 декабря, глава Минздрава России Михаил Мурашко созвонился с рязанским губернатором Николаем Любимовым после смертельной аварии с автобусом. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Утром в пятницу, 25 декабря, глава Минздрава России Михаил Мурашко созвонился с рязанским губернатором Николаем Любимовым после смертельной аварии с автобусом. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Во время беседы ее участники определили порядок оказания медпомощи, в том числе привлечения ресурсов федеральных лечебных учреждений.

В рязанских больницах остаются десять пострадавших: шестеро взрослых в ОКБ и четверо детей в ОДКБ имени Дмитриевой.

«Жизни взрослых пациентов ничего не угрожает. Среди 4 детей один тяжелый, двое средней степени тяжести, один с легкими травмами», — уточнил оперштаб.

Тяжелого пациента — мальчика, потерявшего ноги и руку — отправят на лечение в Москву.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.