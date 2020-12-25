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Мать мальчика, потерявшего в аварии ноги и руку, выехала в Рязань из Волгограда
Предположительно, мальчик ехал в автобусе с отцом, тот погиб. Десятилетний ребенок сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Мать мальчика, потерявшего в аварии ноги и руку, выехала в Рязань из Волгограда. Об этом вечером в пятницу, 25 декабря, сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на областную прокуратуру.

Десятилетний ребенок сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее главврач ОКБ рассказал, как мальчика спасали медики.

Предположительно, мальчик ехал в автобусе с отцом, тот погиб.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.