«Мама не смотрела по сторонам». Очевидцы рассказали подробности ДТП со сбитыми санками в Рязани

ДТП произошло в четверг, 24 декабря, на улице Тимуровцев. По словам очевидцев, женщина была виновата сама.

Очевидцы рассказали подробности ДТП со сбитыми санками в Рязани.

«Мама с двумя детьми не глядя выкатила санки с ребенком на переход. Да, водитель виноват, но ее вина не меньше. Дорога скользкая, машина просто не успела затормозить. Бывает разное, бывают пьяные за рулем, бывают тормоза откажут, а бывает просто дорога льдом покрыта», — отметила девушка. Она заявила, что готова стать свидетелем, если дело дойдет до суда.

Напомним, ДТП произошло в четверг, 24 декабря, на улице Тимуровцев.