Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В концертном зале рязанской филармонии 26 декабря рязанцы услышат литературно-музыкальную композицию по сказке Самуила Маршака «12 месяцев» в исполнении Ольги Будиной и Рязанского Губернаторского Симфонического Оркестра. В художественном музее имени И.П. Пожалостина 26 декабря состоится сольный концерт Алексея Свиридова (баритон).

Рязанский музыкальный театр 26 и 27 декабря приглашает на вечернюю новогоднюю программу со спектаклем «Званый вечер с итальянцами» и концертом хора. В концертном зале рязанской филармонии 27 декабря выступит пианистка Екатерина Мечетина. В кафе-клубе «Старый парк» 27 декабря состоится сольный концерт скрипача Алексея Алексеева. А в клубе Old Tattoo Bar 27 декабря выступит с акустическим концертом лидер группы «Операция Пластилин» Толя Царев.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».