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Из-за непогоды специалистов «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности
К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы приступить 89 бригад в количестве 469 человек и 123 единицы техники. В распоряжении филиала «Рязаньэнерго» находятся 59 резервных источников электроснабжения мощностью 1973,5 кВт, которые в случае необходимости будут использованы для подачи электроэнергии.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление южного ветра порывами 13-18 метров в секунду, метель, выпадение снега, местами сильного, увеличение высоты снежного покрова на 7-10 сантиметров) в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» ввели режим повышенной готовности.

Усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы приступить 89 бригад в количестве 469 человек и 123 единицы техники. В распоряжении филиала «Рязаньэнерго» находятся 59 резервных источников электроснабжения мощностью 1973,5 кВт, которые в случае необходимости будут использованы для подачи электроэнергии.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Рязаньэнерго» 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф. Получить информацию или направить запрос по вопросу отсутствия электроэнергии можно с помощью чат-бота Viber. О том, как у становить чат-бот, можно узнать здесь.

Специалисты «Рязаньэнерго» предупреждают: смертельно опасно приближаться к оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли.