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Историка Соколова приговорили к 12,5 года колонии за убийство аспирантки
Суд завершил следствие 14 декабря, после чего начались прения сторон, во время которых прокурор попросила приговорить 64-летнего мужчину к 15 годам за убийство и незаконное хранение оружия. Адвокаты историка просили для него не более 8 лет.

В Петеребурге историка Олега Соколова приговорили к 12,5 года в колонии строгого режима за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия. Об этом передает ТАСС.

Суд завершил следствие 14 декабря, после чего начались прения сторон, во время которых прокурор попросила приговорить 64-летнего мужчину к 15 годам за убийство и незаконное хранение оружия.

Адвокаты историка просили для него не более 8 лет. Сам Соколов заявлял, что «хочет быть наказан» за случившееся.

Напомним, подозреваемого Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года. Его достали из реки Мойка, у мужчины был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Доцент госуниверситета признал вину в убийстве студентки. Его признали вменяемым.