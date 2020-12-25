Инфекционист предсказал рост заболеваемости СOVID-19 в России

Инфекционист Евгений Тимаков предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом после Нового года. Сейчас суточный прирост по COVID-19 составляет 26 тысяч человек.

Инфекционист Евгений Тимаков предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом после Нового года. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщило РИА Новости .

Сейчас суточный прирост по COVID-19 составляет 26 тысяч человек. По мнению инфекциониста, к концу 2020 года это число должно увечиться до 30 тысяч. Если россияне не будут соблюдать рекомендации специалистов, то к концу новогодних праздников эта цифра окажется больше. В день прирост заразившихся коронавирусом составит 40 тысяч человек.

Однако, если россияне внимательно отнесутся к рекомендациям эпидемиологов, то показатели останутся на том же уровне.